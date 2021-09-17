В Слуцке в День народного единства до полуночи будет перекрыта улица Виленская

В пятницу, 17 сентября, в Слуцке отмечается День народного единства. В городе пройдут праздничные мероприятия, в том числе вдоль улицы Виленской расположатся торговые ряды.

В связи с этим от перекрёстка возле медколледжа до музыкальной школы будет перекрыто движение для всего транспорта. Об этом «Кур`еру» сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

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По информации «Кур`ера», предполагалось, что также на улице Виленской будет выставка сельхозтехники. Однако из-за неблагоприятных погодных условий это может быть под вопросом.

РАНЕЕ. Как в Слуцке будут отмечать День народного единства. Программа мероприятий