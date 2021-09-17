На рынке появился лук-севок по цене от 6 до 10 рублей за 1 кг. За 10-литровое ведро боровиков и красноголовиков просят 50 рублей. Цена на огурцы поднялась до 2,5 рубля за 1 кг. Дешевле на рубль стал виноград — от 4 до 6 рублей. А зелень базилика оценивают дороже всего — 1 рубль за пучок.
Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14.00 четверга, 16 сентября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм
- Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку
- Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку.
Фрукты
- Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 1,2 рубля за килограмм
- Яблоки сушёные — 3 рубля
- Груши домашние крупные — 1 рубль за 1 килограмм
- Виноград — 4−6 рублей за 1 килограмм
- Лимоны — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (с рук) — 2 рубля за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.
Саженцы
- Гортензия — 5 рублей за 1 корень
- Голубика — 12 рублей
- Клубника - от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 5 рублей за 1 куст
- Дерево сумах оленерогий — 10 рублей
- Куст жимолости — 10 рублей
- Куст ежевики — 10 рублей
- Куст голубики — 10 рублей
- Куст боярышника — 10 рублей.
Ягоды
- Клюква — 7 рублей за 1 литр
- Малина — 4 рубля за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров
- Боярышник — 1 рубль за 1 литр.
Разное
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная — 2,5 рубля за 1 литр
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
- Грибы ведро 10-ти литровое боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.
Зелень, орехи
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок
- Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль
- Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера
- Орех грецкий — 6 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр
- Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушённые — 1 рубль стакан 200 граммов
- Заштырин — 2 рубля (вязанка).
Приправы
- Укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Бергамот — 1 рубль за пучок
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.
Для заготовок
- Банки трёхлитровые — 15 рублей за 6 штук
- Банки 0,5 литра — 13 рублей за 20 банок
- Крышки закаточные — 5,5 рубля за 50 штук.