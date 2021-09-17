На рынке появился лук-севок по цене от 6 до 10 рублей за 1 кг. За 10-литровое ведро боровиков и красноголовиков просят 50 рублей. Цена на огурцы поднялась до 2,5 рубля за 1 кг. Дешевле на рубль стал виноград — от 4 до 6 рублей. А зелень базилика оценивают дороже всего — 1 рубль за пучок.

Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14.00 четверга, 16 сентября.

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Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,3 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Помидоры — 0,8−1 рубль за 1 килограмм

Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Кабачки — 0,5 рубля за 1 штуку

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубля за головку.

Фрукты

Арбуз — 1−1,5 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 5,5 рубля за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,2 рубля за килограмм

Яблоки сушёные — 3 рубля

Груши домашние крупные — 1 рубль за 1 килограмм

Виноград — 4−6 рублей за 1 килограмм

Лимоны — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (с рук) — 2 рубля за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 10 рублей за 1 килограмм.

Саженцы

Гортензия — 5 рублей за 1 корень

Голубика — 12 рублей

Клубника - от 1 до 3 рублей

Хризантема — 5 рублей за 1 куст

Дерево сумах оленерогий — 10 рублей

Куст жимолости — 10 рублей

Куст ежевики — 10 рублей

Куст голубики — 10 рублей

Куст боярышника — 10 рублей.

Ягоды

Клюква — 7 рублей за 1 литр

Малина — 4 рубля за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр.

Разное

Редис — 1,5 рубля за 1 пучок

Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра

Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра

Капуста квашеная — 2,5 рубля за 1 литр

Мёд — 8 рублей за 0,5 литра

Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр

Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)

Грибы ведро 10-ти литровое боровики, красноголовики — 50 рублей за 10 литров

Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток

Сельдь слабого посола — 6,48 рубля за 1 килограмм.

Зелень, орехи

Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок

Зелень базилик — 1 руль за 1 пучок

Пучок для засолки (укроп, хрен, листья деревьев) — 1 рубль

Корень хрена — 1 рубль за 3 штуки небольшого размера

Орех грецкий — 6 рублей за 1 килограмм

Орех грецкий чищенный — 5 рублей за 0,5 литра

Семена подсолнечника — 2,5 рубля за 1 литр

Фасоль спаржевая — 1,5 рубля за 1 килограмм

Семечки тыквенные сушённые — 1 рубль стакан 200 граммов

Заштырин — 2 рубля (вязанка).

Приправы

Укроп — 1 рубль за 100 граммов

Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов

Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов

Бергамот — 1 рубль за пучок

Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.

Для заготовок