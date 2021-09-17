Повышенное содержание радиоактивных элементов. Где в Слуцком районе нельзя собирать ягоды и грибы

Слуцкий зональный цент гигиены и эпидемиологии исследует дары леса на содержание в них радиоактивных элементов. Специалисты центра рассказали «Кур'еру», в каких местах не рекомендуется собирать ягоды и грибы.

Где найдены опасные ягоды и грибы

«По результатам исследований последних нескольких лет, в дикорастущих ягодах и грибах обнаруживалось превышение нормы содержания цезия-137, — рассказали специалисты. — Образцы с превышением нормы были собраны в районе деревень Строхово, Жилин-Брода (Шанторовщина), Верхутино, Павловки Слуцкого района. Также были пробы грибов с превышением нормы, собранные в Стародорожском районе и в Гомельской области».

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Для кого исследование бесплатно

Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии проводит исследования по содержанию цезия -137 в дикорастущей продукции. Если грибы и ягоды собраны для личного потребления, то исследование делают бесплатно.

Продукция, предназначенная для реализации, исследуется на платной основе. Стоимость одного исследования — 42,05 рубля.

Лаборатория работает с 8.00 до 17.00 часов, перерыв — с 13.00 до 14.00. Результат можно получить в день сдачи пробы или на следующий день.