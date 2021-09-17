Ко Всемирному дню чистоты, который отмечается 17 сентября, случчанка Лилия Звягова, специалист по клинингу, рассказала, как приучить ребёнка к чистоте и уборке.

Отношение к уровню чистоты очень индивидуаль­но у каждого человека. А если говорить о детях, то для них уборка является процессом совершенно непонятным по той лишь причине, что взрослые не объясняют важные и очевидные моменты. Да и сам процесс больше напоминает игру в «угадайку», если дело касается первичных и вторичных действий во время уборки, выбора моющих средств или нужной губки.

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Итак, давайте вместе разберём некоторые ситуации.

Разбираем: что в хлам, что на полки

Первое, что следует определить, — это разграничить нужные вещи и те, которые уже являются мусором. В первое время это нужно делать вместе с ребёнком, попутно объясняя свои действия. Сломанные игрушки, пустые флаконы от моющих средств, упаковка от разных вещей и продуктов питания и прочий мусор, который только захламляет комнату, смело отправляем в утиль.

Также стоит вместе с ребёнком рассортировать в разные мусорные мешки пластик, бумагу, стекло, пищевые отходы. Такой подход поможет вашему чаду в дальнейшем не сомневаться при сортировке ненужных вещей.

Процесс уборки стоит проводить по разным комнатам с пояснением в виде беседы. В идеале составить список процессов уборки, конкретизируя детально, что и где должно находиться, а что стоит выбросить, заправить, переставить. Это значительно увеличит понимание и сбережёт нервы всей семье.

Объяснить, что и чем следует мыть

Следующее, с чем стоит ознакомить ребёнка, — это инвентарь и средства для уборки. Рассказать и показать, какие салфетки, щётки, губки подходят для тех или иных поверхностей и материалов, чем следует протирать зеркало, а чем — полированный стол или деревянную тумбочку.

Важно дать развёрнутые ответы на детское «почему», так как эта информация сформирует не просто сухие установки, а создаст понимание.

Это же касается химических средств и порошков для уборки. Важно строго ограничить по возрасту пользование химическими средствами. Детям постарше следует доходчиво объяснить, как ими пользоваться, чтобы не нанести себе вред. В идеале в первое время проводить уборку вместе, показывая процессы на личном примере.

Важно также ознакомить своего помощника с информацией о поверхностях и методах их чистки. В любом доме или квартире мы ежедневно сталкиваемся с десятками разных поверхностей — дерево, пластик, стекло, зеркала, керамическая или мраморная плитка, различная штукатурка и обои, которые тоже бывают из разных материалов.

Каждая из поверхностей требует своего подхода при влажной уборке. Какие-то поверхности не терпят сильного смачивания или в целом их нельзя мочить водой (бумажные обои или незащищённое дерево), некоторые можно с лёгкостью поцарапать металлической губкой, жёсткой щёткой (лакированные поверхности, глянцевые фасады, пластик на оконных рамах или панели душевой кабины). На некоторых поверхностях могут оставаться разводы от моющих средств или даже воды (зеркала, стекло, глянцевые фасады мебели).

Всё это следует объяснить ребёнку в игровой форме или в ненавязчивых беседах. Эти знания отложатся в памяти, создавая багаж полезных навыков на всю жизнь.

Совет напоследок

Никогда не ожидайте от детей идеального порядка. Даже если они очень старались, результат может оказаться не таким, как если бы за это дело взялись взрослые. Напротив, если в какой-то день они прибрались лучше, чем обычно, обязательно похвалите их за это.