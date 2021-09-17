Посмотрите, кто победил в конкурсе вязаных изделий (+ много фото)

В пятницу, 17 сентября, магазин товаров для рукоделия и творчества YARN определил победителя конкурса. Им стала Светлана Метельская. И за победу она получает сертификат на 50 рублей от магазина YARN. Вот её работы.

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Партнёр конкурса — магазин YARN

Конкурс мы провели в связи с Международным днём вязания крючком, который был 12 сентября. Победитель получит подарок от организаторов конкурса. Всего на конкурс было прислано 120 фотографий.Все работы вы можете посмотреть

В магазине YARN вы можете найти различные виды тканей, как искусственных, так и натуральных, производства РБ, РФ, Китая, Кореи, Тайваня, Турции и Италии. А также широкий ассортимент швейной фурнитуры.

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В магазине представлены ткани, из которых можно шить комфортные, стильные и трендовые изделия на каждый день.

Оптимальная цена позволит вам воплотить замыслы без существенных затрат, а наши консультанты всегда готовы подобрать идеальный для вас вариант.

Магазин YARN находится по адресу: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ «МАЯК», правое крыло, 3-й этаж, секция «Всё для дома»).