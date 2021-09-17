В России начались первые в истории трёхдневные выборы в Госдуму

В России стартовали выборы депутатов Госдумы нового, восьмого, созыва. Впервые в истории они пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия на основе рекомендаций Роспотребнадзора для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией, пишет Газета.ru.

В преддверии начала голосования Владимир Путин призвал граждан России сделать свой выбор путём очного голосования или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.