ФК «Слуцк» сыграет дома против ФК «Гомель». Прогноз на матч

В субботу, 18 сентября, в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Гомель». Начало игры в 15 часов. Матч пройдёт на стадионе «Городской».



Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Случчане в предыдущем матче разошлись миром с брестским «Динамо» (0:0). В этой игре «бело-синие» показали хорошую командную игру и даже могли бы победить. Однако или штанга ворот спасала брестчан, или голкипер парировал угрозу (особенно на последних минутах матча).

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Впереди крепкий «Гомель», который выглядит в чемпионате посильнее брестчан и тем более случчан.

Напомним, что в пер­вом круге случчане разгромно уступили «Гомелю» со счётом 1:4. Во втором тайме «бело-зелёные» разгромили «сахарников», не оставив нашей команде ни шанса. Случчан же хватило только на «гол престижа» с реализованного пенальти.

ФК «Гомель». Гомельчане продолжают погоню за местом на пьедестале. Сейчас команда находится на 5-й позиции и отстаёт от третьей команды (минского «Динамо») всего на четыре очка.

Впереди по календарю у «Гомеля» в основном соперники из нижней половины турнирной таблицы. Есть и аутсай­деры в лице «Сморгони» и мозырской «Славии», поэтому у гомель­чан есть все шансы завершить чемпионат на третьем месте. Команда на данный момент забила 41 мяч, больше только у солигорского «Шахтёра» (42) и БАТЭ (44).

Ожидание от матча. ФК «Гомель» является фаворитом в предстоящем поединке, игроки очень хорошо умеют возвращать мяч после потери и хорошо играют в атаке. Прогноз на матч — ФК «Гомель» забьёт в ворота случчан и поборется за победу.