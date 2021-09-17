Эхо недели: цены подросли, сахар в некоторых магазинах пропадал, а на стадионе в Слуцке каждый день репетировали

На этой неделе случчане могли видеть на стадионе «Городской» репетиции Дня народного единства. В некоторых магазинах города пропадал слуцкий сахар. А цены по сравнению с прошлым годом подросли.

В городе и районе

В деревне Варковичи под Слуцком закрылся единственный продуктовый магазин. Пока неизвестно, заработает ли он снова.

единственный продуктовый магазин. Пока неизвестно, заработает ли он снова. Проданное на аукционе здание ТЦ «Калейдоскоп» уже начали ремонтировать .

. Один за другим этой осенью в Слуцке откроются два магазина сети «Доброном». Первый — в 11-м городке, второй — в 12-м.

сети «Доброном». Первый — в 11-м городке, второй — в 12-м. Слуцкому рынку ОПС можно сдать яблоки, клюкву и грибы. Подробнее — в нашем материале .

. На этой неделе случчане сообщали «Кур'еру», что в некоторых торговых точках нет слуцкого сахара. В магазине сказали, что сахарные заводы не поставляют продукцию. А на Слуцком сахарорафинадном комбинате — что отгрузка идёт согласно договорам. После публикации в одном из магазинов, где не было сахара, он появился.

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На стадионе «Городской» всю неделю шли репетиции ко Дню народного единства. 17 сентября на время мероприятий перекрыли улицу Виленскую.

Экономика

В Беларуси за год подскочили цены на лекарства, топливо, сигареты и куриные яйца. Регулируемые цены и тарифы выросли на 9,8%. Что подорожало, а что подешевело, смотрите по ссылке.

В Слуцке на выходных начались осенние ярмарки. Мы сравнили цены на ярмарке и на рынке.

Коронавирус

В понедельник в Слуцк привезли 3200 доз вакцины Vero Cell против COVID-19, сделанной в Китае.

В Слуцком районе выросла заболеваемость коронавирусом за неделю на 17%. Очереди в поликлинику и количество стационарных больных тоже увеличились.

Люди

Происшествия

Житель Слуцка летом протаранил машиной ворота посольства РФ, перелез через забор, пытался укусить за ногу женщину-милиционера и говорил, что разведчик.

6-летняя девочка, которая 9 сентября выпала из окна второго этажа в Слуцке на улице Социалистической, сейчас находится на стационарном лечении в Минске. Тяжесть телесных повреждений ребёнка устанавливается. Слуцкий РОВД проводит проверку по факту несчастного случая. Что случилось.

Почитать и посмотреть

Ушёл из жизни, заслуженный строитель БССР, который построил половину Слуцка. Почитайтеи рассказ его сына.На прошлой неделе умер известный в Слуцке диджей. Через его дискотеки прошли несколько поколений случчан. Почитайте про то,

Посмотрите сюжет Александра Бранкевича, в котором слуцкий краевед рассказывает про историю Слуцкого городского парка.

15 сентября был День библиотек. «Кур'ер» посетил Слуцкую районную центральную библиотеку, где целый день шли разные праздничные мероприятия. Там мы нашли учителя, которая приучила весь свой класс к чтению. Почитайте, как она это сделала.