Нужно ли носить маски, стоит ли вакцинироваться и расслабились ли люди… Про COVID-19 в Слуцке (сюжет Александра Бранкевича)

Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе увеличилась на 17% за неделю. В телеграм-канале «Кур'ера» «Слуцкая телега» пользователи активно дискутировали по поводу эффективности ношения масок и о том, стоит ли вакцинироваться. Многие читатели отмечали, что люди перестали носить маски в общественных местах, хотя заболевание никуда не ушло. Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы, отметил, что на 20 непривитых пациентов приходится 1 привитый.

В сюжете «Кур'ера» Александр Бранкевич рассказывает, какая сейчас ситуация с COVID-19 в Слуцке, что происходит в больнице и поликлиниках, а также почему начало учебного года повлияло на рост заболевших детей.

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Приятного просмотра!

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

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