Белорусская железная дорога приступила к перевозке сахарной свёклы в ОАО «Слуцкий сахарный комбинат», пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

«БЖД будет осуществлять перевозку сладких корнеплодов на Городейский и Слуцкий сахарные комбинаты, а также на Жабинковский сахарный завод. Всего планируется перевезти железнодорожным транспортом порядка 1,5 млн т сахарной свёклы урожая нынешнего года. Максимальные объёмы погрузки запланированы на октябрь-ноябрь — до 345 вагонов в сутки», — сообщает официальный сайт перевозчика.

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Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки сахарной свёклы на 14 сентября (раньше сезон традиционно начинали 1 сентября). Это было сделано из-за того, что сахарная свёкла плохо уродила: она не набрала достаточную товарную массу и сахаристость к началу осени. Комбинат столкнулся и с другими сложностями.

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