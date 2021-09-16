«Сахара нет никакого, когда появится, неизвестно». Почему в магазинах исчезает слуцкий сахар

В разговорах с корреспондентами «Кур'ера» случчане обратили внимание, что на полках многих магазинов нет слуцкого сахара.

Заведующая одним из сетевых магазинов сказала «Кур'еру»: «Нет сахара не только слуцкого — вообще никакого. Заводы все стоят. После 15 сентября они начали запускаться, а как будут поставлять [сахар] в торговлю, мы не знаем. Поэтому когда сахар появится, неизвестно».

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В некоторых магазинах ещё продаётся сахар из старых запасов. Есть в продаже, например, городейский. Продавцы говорят, что причин для паники нет. А слуцкий сахар ждут после 20-го числа.

Люди, связанные со Слуцким сахарорафинадным комбинатом, говорят, что на складах предприятия остался только сахар «экстра», и то фасованный в мешки, а не килограммовые упаковки.

Дополнено в 11.10. Оксана Бебчик, начальник отдела реализации на внутренний рынок Слуцкого сахарорафинадного комбината, сообщила «Кур'еру», что на складе предприятия есть и фасованный по килограмму сахар-песок, и фасованный по килограмму кусковой сахар, и кусковой сахар по полкило. Отгрузка идёт каждый день согласно заключённым контрактам. А если в каком-то магазине нет сахара, нужно узнавать причины у работников этой торговой точки.

Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки сахарной свёклы на 14 сентября (раньше сезон традиционно начинали 1 сентября). Это было сделано из-за того, что сахарная свёкла плохо уродила: она не набрала достаточную товарную массу и сахаристость к началу осени. Комбинат столкнулся и с другими сложностями.