Вопрос-ответ. «Бушует» ли в Слуцке ротавирус, спросили у эпидемиолога

В редакцию обратились читатели, которые рассказали, что в Слуцке якобы «бушует некий ротавирус». «Кур'ер» спросил у специалиста, так ли это.

Это не так

Несколько случчан говорили корреспондентам «Кур'ера», что в городе якобы «начал бушевать ротавирус, и из-за этого в школах нет многих детей».

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Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального ЦГиЭ, опровергла это. Она сказала, что в последнюю неделю никто в районе ротавирусом не заболевал.

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