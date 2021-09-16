Какие средства плохо отстирывают бельё. Госстандарт рассказал о результатах проверки стиральных порошков

При покупке стирального порошка потребитель ориентируется на рекламу, советы знакомых и информацию изготовителя на упаковке. Для потребителя важно, чтобы стиральный порошок эффективно отстирывал. Госстандарт рассказал «Кур'еру», какой показатель за это отвечает и за что запретили продавать известные бренды.

«Моющая способность, то есть способность отстирывать загрязнения — основная функциональная характеристика стиральных порошков. Достоверность и полноту информации, предоставляемой изготовителем о моющих способностях стиральных порошков, подтверждают испытания, которые проводит Госстандарт, — рассказали специалисты Слуцкого отдела Госстандарта по Минской области и Минску. — В этом году результаты проведённых испытаний показали, что ряд стиральных порошков известных торговых марок не соответствует установленным в Беларуси обязательным требованиям ГОСТ 32 479–2013 „Средства для стирки. Общие технические условия“. Показатель моющей способности у них оказался значительно ниже допустимых норм. Тем самым потребителя ввели в заблуждение».

Реклама

Какие порошки запрещены к реализации. Топ-6

Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (75,8±3,2)% (без предварительного замачивания) и (52,9±2,2)% (с предварительным замачиванием).

2. Универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL». Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (56,6±2,4)%.

3. Стиральный порошок для цветных тканей PUROX COLOR. Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (55,6±2,3)% (без предварительного замачивания) и (49,8±2,1)% (с предварительным замачиванием).

4. Стиральный порошок для цветного белья «ROBETA Горный цветок». Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (65,0±2,7)%.

5. Средство моющее синтетическое порошкообразное для цветного белья «ZICO color». Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (67,9±2,6)%.

6. Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «ZICO universal». Показатель «моющая способность» при норме не менее 85% составил (62,0±2,6)%.

С 4 сентября ввоз и продажа данной продукции на территории Беларуси запрещена.

Подробно ознакомиться с информацией о продукции, попавшей в реестр опасной, о её производителях, принятых мерах можно на портале Госстандарта для потребителей качество.бел.