Где дешевле? Сравнили цены на осенней ярмарке возле библиотеки и на рынке в Слуцке

Где дешевле покупать овощи, фрукты и саженцы: на осенней ярмарке возле центральной библиотеки или на Слуцком рынке? «Кур'ер» сравнил цены из двух предыдущих обзоров.

Пятничный обзор цен на рынке можно посмотреть здесь, а обзор цен на субботней ярмарке — здесь. Там вы найдёте полный перечень.

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Осенние ярмарки будут проходить каждые выходные. В первый раз продавцы изучали спрос, поэтому цены, возможно, могут поменяться. Но пока субботняя ярмарка выигрывает по дешевизне у рынка. По некоторым позициям цены у торговцев различались на треть.

Например, капусту на ярмарке можно было купить за рубль, а на рынке в пятницу она стоила 1,3 рубля (цены за кг).

Картофель на рынке продавали за 1,5 рубля за кг, тогда как на ярмарке самый дорогой стоил 1,3 рубля, а можно было найти и за 50 копеек.

Цветная капуста на ярмарке — 2,5 рубля за кг, а на рынке — 4 рубля.

Также на рынке виноград стоил 5−7 рублей за кг, а на ярмарке цена осталась на уровне прошлого года — 4−4,5 рубля.

Однако многие цены были на одном уровне. Например, нет особой разницы, где покупать репчатый лук, помидоры, баклажаны, кабачки, сладкий перец, яблоки и персики, а также саженцы цветов и кустов.