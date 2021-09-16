Празднование областных «Дажынак-2021» в Копыле перенесли на неделю из-за сильных дождей

Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі-2021» в Копыле перенесли на субботу, 25 сентября. Об этом сообщили БелТА в пресс-службе Миноблисполкома.

«Фестиваль тружеников села Минской области „Дажынкі-2021“ переносится с 18 на 25 сентября в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Там также отметили, что план мероприятий на праздник не меняется (РАНЕЕ. Световое шоу, фейерверк, российская эстрада… Программа праздника).

В ТЕМУ. Больше половины денег, выделенных на областные «Дажынкі-2021» в Копыле, планируют заплатить российской группе «Фабрика»