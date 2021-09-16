«Один переезд равен двум пожарам». Как можно сделать этот процесс максимально лёгким (советы и подсказки)

Не зря в народе говорят: «Один переезд равен двум пожарам». Обустройство на новом месте — дело приятное, но очень хлопотное. Разбираемся, как можно сделать этот процесс максимально лёгким.

1. Переезд — отличный способ избавиться от хлама

Причём специалисты советуют проводить ревизию своих вещей в два этапа. Сначала выбросить всё, что вам очевидно не нужно, а потом — всё, что вы пожалели в первый раз. Если вы не надевали вещь ни разу за последний год — значит, она вам не нужна.

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Если вещи хорошие и нести их на помойку не хочется, то постарайтесь пристроить их бесплатно через сайты объявлений. Но не ждите новых хозяев больше чем неделю — иначе это сильно затормозит ваш процесс переезда.

Ещё один способ избавиться от ненужных предметов с пользой и весельем — устроить прощальную вечеринку. Соберите друзей и устройте раздачу своих вещей.

2. Что в коробки, что в пакеты

Многие считают, что удобнее всего упаковывать вещи в коробки. На самом деле это не так. Для разных видов вещей нужны разные упаковки.

Одежда. Её удобнее всего будет переносить в баулах или даже мешках для мусора. С вашей одеждой ничего не случится. Максимум — её придётся погладить после переезда. Тот же самый принцип работает с постельным бельём, полотенцами, покрывалами и прочим текстилем.

А вот с обувью лучше быть осторожнее. Чтобы она сохранила идеальное состояние, её нужно набить бумагой и упаковать в коробки.

Посуда и бьющиеся предметы. Лучше всего для их перевозки подойдут пластиковые контейнеры. Как правило, они продаются вместе с крышками, но такие крышки не закрываются плотно. Поэтому лучше на время переезда перевязать контейнер верёвками или скотчем.

Книги и декоративные мелочи. На помощь придут коробки. Туда как раз можно упаковать все важные и не очень мелочи. Не забудьте подписать, что находится в той или иной коробке — это сэкономит ваше время, когда вы начнёте их распаковывать. И если внутри что-то хрупкое, напишите об этом крупными буквами, чтобы грузчики не поставили сверху что-нибудь тяжёлое.

Документы и ценные вещи соберите в отдельную коробку. Перевозите её самостоятельно, не доверяя грузчикам.

3. Время — деньги

Время переезда — важный нюанс, если вы заботитесь о своём кошельке. Большинство грузовых такси берут деньги по часам. Чем больше времени вы проведёте в дороге и чем дольше будете загружаться-выгружаться, тем дороже вам обойдётся переезд.

Самое лучшее время для заказа машины — утро, когда на дорогах ещё нет пробок. Как правило, в выходные это до одиннадцати часов утра.

Вынести вещи на улицу нужно ещё до того, как приедет грузовик — так вы быстрее загрузитесь и поедете в свою новую квартиру.

До переезда попросите соседей — и прежних, и новых — не ставить машины у вашего подъезда, чтобы была возможность грузовику подъехать к парадному как можно ближе.

4. Коробка первой необходимости

Сделайте коробку с вещами, которые понадобятся вам в первую очередь, чтобы не искать их по разным сумкам и пакетам. Туда должны войти:

Мыло и полотенце

Тапочки

Сменный набор домашней одежды

Чайник, несколько стаканов

Аптечка

Туалетная бумага

Всё, что нужно, чтобы принять душ.

Выгружайте эту коробку в первую очередь и поставьте её особняком от остальных вещей.

5. Подготовьте квартиру

К переезду нужно подготовить не только себя, но и свою новую квартиру. Заранее помойте там полы, окна, сантехнику, мебель, которая там уже есть. По возможности завезите заранее несколько табуреток, иначе вам будет даже некуда присесть, пока собирают мебель. Перед тем как заносить в квартиру вещи и мебель, накройте пол плёнкой.

Полезные мелочи

Усилия при переезде помогут существенно сократить вакуумные пакеты — они в разы уменьшат объём подушек, одеял, верхней одежды.

Если у вас есть дети и животные, на день переезда их лучше отдать родным. Это позволит вам не отвлекаться и быстрее распаковать вещи первой необходимости.

Сфотографируйте вид своей техники сзади, чтобы было видно, куда какие проводки подключаются.

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