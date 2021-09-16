Больше половины денег, выделенных на областные «Дажынкі-2021» в Копыле, планируют заплатить российской группе «Фабрика»

Во вторник, 14 сентября, «Кур'ер» опубликовал программу праздника «Дажынкі-2021», который пройдёт в Копыле 18 сентября. Там был указан концерт белорусских и российских исполнителей. На сайте госзакупок можно увидеть, что это будут за артисты и какая сумма может пойти на оплату их услуг.
Если сделка состоится, то на организацию праздника выделится более 103 тысяч рублей. При этом ориентировочная стоимость услуг российской группы «Фабрика» — 61 580 рублей.
- Ведущим Полине Шубе и Даниилу Жданько готовы заплатить по 1500 рублей,
- шоу-балету «Феерия» — 2500 рублей,
- заслуженным артисткам Республики Беларусь Алёне Ланской и Виктории Алешко — по 1700 рублей,
- заслуженному артисту Республики Беларусь Александру Солодухе — 2600 рублей,
- арт-группе «Беларусы» — 3500 рублей,
- Герману Титову — 3000 рублей,
- группе «Статус» — 2500 рублей,
- группе «PROвокация» — 2200 рублей,
- группе «Бренд Бай» — 1500 рублей,
- Владимиру Провалинскому — 800 рублей,
- Владиславу Сазонову — 600 рублей,
- Валерию Скорожонку — 500 рублей.