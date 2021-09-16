Больше половины денег, выделенных на областные «Дажынкі-2021» в Копыле, планируют заплатить российской группе «Фабрика»

Во вторник, 14 сентября, «Кур'ер» опубликовал программу праздника «Дажынкі-2021», который пройдёт в Копыле 18 сентября. Там был указан концерт белорусских и российских исполнителей. На сайте госзакупок можно увидеть, что это будут за артисты и какая сумма может пойти на оплату их услуг.

Если сделка состоится, то на организацию праздника выделится более 103 тысяч рублей. При этом ориентировочная стоимость услуг российской группы «Фабрика» — 61 580 рублей.

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