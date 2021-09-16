В ВОЗ приостановили одобрение вакцины «Спутник V»

ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины против инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил доктор Жарбас Барбоса, замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO).

«Процесс внесения „Спутника V“ в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях приостановлен, так как при проверке одного из заводов, на котором производится вакцина, обнаружено, что эта фабрика не соответствует передовой производственной практике», — заявил Барбоса.

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Далее он добавил, что для возобновления этого процесса «должны быть приняты меры и проведены необходимые изменения». После этого может идти речь про новую инспекцию. «Процесс приостановлен до того, как это произойдёт», — цитируют в «РИА Новости» слова замглавы РАНО.

СПРАВКА. Панамериканская организация здравоохранения (РАНО) — это интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. По сути, оно является региональным отделением ВОЗ со всеми его компетенциями.

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