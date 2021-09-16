Если вы думаете, что педантичные немцы при любом недомогании бегут к врачу, то сильно ошибаетесь. Оказывается, и они в какой-то степени доверяют народной медицине. Предлагаем почитать обзор народных средств, которыми пользуются немцы, от Инги Ваннер (dw.com).

Чай

Прежде чем решить, что делать с той или иной болезнью, неплохо выпить чашку травяного чая. Его в Германии можно купить не только в аптеке, но и в любом магазине. Чаи из целебных трав оказывают благоприятное действие. Они подни­мают тонус и помогают расслабиться.

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Лакрица

Известное средство от кашля — корень солодки, лакричника или лакрицы, является основой любимого у немцев «тягучего» лакомства. Лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельчённых лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.

Горчица

О пользе горчичников в Германии сегодня мало кто знает. Горчица известна здесь больше как средство от изжоги. Звучит парадоксально, но чайная ложка острой горчицы, «принятая» после еды, успокаивает желудок. Содержащееся в горчице горчичное масло улучшает работу желчного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги.

Имбирь

К известным в Герма­нии средствам «от всех болезней» — чесноку и хрену — присоединился завезённый из дальних стран имбирь. Богатый витаминами и важными аминокис­лотами чудо-корень улучшает пищеварение и кровоснабжение. Имбирный чай с лимоном и мёдом — универсальное жаропонижающее.

Водка

Этот в меру принятый напиток не только согревает, но и облегчает различные недуги. Приверженцы народной медицины в Германии применяют водку как средство от повышенной потливости ног и рук. Для этого они дважды в день проти­рают руки и ноги смоченной в водке марлей.

Сало по-немецки

Ломтик копчёного сала или «шпека», как его называют немцы, способен утихомирить зубную боль на время, пока вы доберётесь до дантиста. Оставьте кусочек сала за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15−20 станет легче. Соль сала «вытягивает» жидкость из опухшей десны и действует как лёгкое обезболивающее.

Оливковое масло

Благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты масло считается чудодей­ственным. Например, для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений — ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

Бульон

При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список «целебных» блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляют пряности: гвоздику, перец, лавровый лист, коренья петрушки, луковицу, по желанию — кусочек имбиря.

Творог

Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочерёдно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.

Чёрный перец

Клин клином вышибают, а икоту — перцем! Иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый чёрный перец. Содержащийся в нём алкалоид пиперин вызовет защитную реакцию, и икающий, чихнув, избавится от икоты.

Капуста

В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завёрнутых в хлопчатобумажное полотенце.

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