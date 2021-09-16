Учитель гимназии № 1 Слуцка приучила всех своих учеников читать книги. Она рассказала «Кур'еру», как ей это удалось. Чем удивили посетителей работники главной библиотеки города и кто пришёл на праздник в День библиотек, смотрите в нашем материале.

15 сентября в Слуцкой районной центральной библиотеке проходил интерактивный праздник, который сотрудники назвали «Библиотека городу — город библиотеке». Мероприятий было много для посетителей разных возрастов. Они длились целый день.

Для чего малыши пришли в библиотеку

Для самых маленьких читателей, детей старшей группы яслей-сада № 7, провели экскурсию по библиотеке. Они узнали тайну волшебного сундучка, посмотрели спектакль «Как зайка-хваста решил стать читателем» и презентацию «И снова сказка к нам пришла».

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Волшебный сундучок заинтересовал не только детей, но и взрослых. Во время игры дети отгадывали загадки, читали скороговорки. А в конце викторины увидели соловья в гнезде.

Библиографическую игрушку «Соловей — природный символ Слуцка» создала Жанна Давидовская, библиотекарь Вежской сельской библиотеки-филиала № 2.

Френд-встреча «Мой подарок библиотеке»

Пришли в библиотеку самые читающие ученики города — 4 «В» класс гимназии № 1 со своим педагогом Светланой Циулей. Сначала все вместе они поднялись на второй этаж библиотеки, сдали прочитанные книги и взяли новые.

Что читают дети

Саша, 4 «В» класс: «Читаю книги английской писательницы Холли Вебб».

«Читаю книги английской писательницы Холли Вебб». Диана, 4 «В» класс: «Люблю читать былины, сказки, особенно нравятся сказки братьев Гримм».

«Люблю читать былины, сказки, особенно нравятся сказки братьев Гримм». Полина, 4 «В» класс: «Читаю энциклопедии. Нашла у бабушки книги о красоте, об этикете, с удовольствием прочитала».

Они вручили библиотеке подарки, книги и прочитали поздравления. А библиотека наградила самый читающий класс и активного участника всех библиотечных мероприятий дипломом.

Это не «обязаловка», а образ жизни

На вопрос «Кур'ера», как удалось приучить весь класс читать книги, Светлана Циуля, классный руководитель 4 «В», ответила:

«Когда беру первый класс, перед новым годом, когда дети научатся читать, все вместе идём в библиотеку. Ученики записываются, им интересно, они ходят, меняют книги, начинают самостоятельно читать. Каждый ведёт литературный дневник. Проверяю дневник не только я, но и родители, обсуждаем прочитанное. Когда только начинала эту работу, то звонила в библиотеку, узнавала о мероприятиях, приходила с классом. Теперь о нас уже знают, сами звонят, приглашают. Дети с удовольствием читают. И это не какая-то „обязаловка“, это образ жизни, путь познания и саморазвития».

К особенным детям — особый подход

На праздник пришли молодые люди из отделения дневного пребывания инвалидов ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения». Сотрудники центра считают такие походы ярким впечатлением для своих подопечных.

У свободного микрофона на литературном балконе читали стихи, отвечали на вопросы викторины.

На экскурсию — в библиотеку

Для учащихся Слуцкого государственного медицинского колледжа сотрудники организовали расширенную экскурсию по залам библиотеки.

С неподдельным интересом студенты слушали историю Слуцкого Евангелия, рассматривали оформление уникальной книги.

Несмотря на праздник, библиотека работала по обычному графику. Приходили читатели, сдавали прочитанные книги, выбирали другие.

«Люблю читать бумажные книги. Интернет не принимаю, считаю, что компьютер зрение портит, вредит здоровью. Люблю читать фантастику, книги о космосе», — рассказал Эдуард Сильвестрович, ему 83 года.

В селе библиотека — центр коммуникации

Когда активная жизнь уходит из села, возрастает роль библиотек.

«Сельские библиотеки — не только центры просвещения в небольших деревнях, но и культурные, коммуникативные, объединяющие людей по интересам. При библиотеках создаются клубы, кружки, благодаря которым жизнь проходит нескучно, интересно», — считает Жанна Давидовская, библиотекарь Вежской сельской библиотеки.

Библиотека — это не только тишина, но и спектакли, выставки, встречи

Работа библиотек с читателем меняется, потому что её работники понимают, что в век интернета и гаджетов важно сохранить интерес к печатным источникам.

«Библиотека теперь — это не только хранилище книг, тишина, которая способствует чтению. Это спектакли, встречи с писателями, интерактивные площадки, но книги — это основа, — рассказала Татьяна Ворончук, заведующая отделом маркетинга Слуцкой центральной районной библиотеки. — Сегодня молодые люди приходят, берут печатные книги, хотя у них есть возможность читать их в электронном виде».