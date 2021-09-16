Пятиклассник выиграл велосипед… Как отметили «Дажынкі-2021» в агрогородке Лучники Слуцкого района (видео)

В субботу, 4 сентября, в деревне Лучники отметили сразу День деревни и «Дажынкі-2021». На мероприятии многие сельчане получили награды за труд. Фёдор Корзун, фотограф и оператор-любитель из Лучников, побывал на праздновании и подготовил для «Кур'ера» видео.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

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Видео: Фёдор Корзун