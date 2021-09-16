Новое «ковидное» отделение, очереди и вакцинация… Заболеваемость COVID-19 в Слуцком районе увеличилась на 17% за неделю

На днях медики сообщили, что в Беларусь пришла четвёртая волна коронавируса. Читатели «Кур'ера» отмечают, что в их трудовых коллективах многие находятся на больничных. И что увеличились очереди в детской и взрослой поликлиниках в Слуцке.

«Кур'ер» узнал у специалистов, насколько в Слуцком районе выросла заболеваемость COVID-19, какие меры принимаются, сколько людей вакцинированы и как прививки помогают людям защититься от ковида.

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Заболеваемость выросла

Как сообщила «Кур'еру» Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость коронавирусом в Слуцком районе увеличилась на 17%.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы, отметил, что во взрослой поликлинике увеличились живые очереди, выросло количество людей, которые лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно.

По словам главврача, число стационарных больных с коронавирусом, по сравнению с прошлым четвергом, сегодня на 18% больше. Во вторник, 14 сентября, в больнице открылось 4-е «ковидное» отделение. В нашей ЦРБ лежат не только случчане, но и жители других районов.

Заболеваемость другими вирусными инфекциями тоже выросла. Олег Лесников сказал, что это происходит каждый год, когда дети идут в школу. Школьники заражают друг друга и становятся разносчиками инфекций.

Привитые заболевают в десятки раз реже

Что касается вакцинации, то, по словам заведующей отделом эпидемиологии ЦГиЭ, на 16 сентября получили две прививки (полный курс вакцинации) 14,82% взрослого населения Слуцкого района. Это 12,4% от всего населения. Первую прививку получили 16,33% взрослого населения (13,27% всего населения). Среди всех районов Минской области это средний показатель.

Главврач ЦРБ подчеркнул, что количество невакцинированных пациентов с коронавирусом, которые поступают в больницу, намного больше, чем вакцинированных. На 20 непривитых приходится 1 привитый. И то, привитые люди чаще всего заражаются тогда, когда после прививки ещё не прошло 3 недели и иммунитет не успел сформироваться.

Олег Лесников настоятельно попросил случчан не ждать, а идти и прививаться. И сказал, что, если нужно, слуцкие медики выезжают с вакциной на предприятия.

Главврач напомнил, что вид коронавируса, который сейчас «ходит» в районе, — дельта. От него более быстро развивается дыхательная недостаточность, чем от прошлого штамма, а также заболевают более молодые люди.