Бывший председатель СФК «Слуцк» Олег Караневский вернулся в клуб

Читатели «Кур'ера» сообщили, что на сайте СФК «Слуцк» появилось поздравление с днём рождения Олега Караневского, который в нём назван сотрудником клуба.

Некоторые читатели также отметили, что видели бывшего председателя СФК «Слуцк» в этом году на играх. Случчане поинтересовались, на самом ли деле Олег Караневский вернулся в клуб.

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Как удалось узнать «Кур'еру», Олег Николаевич действительно работает в клубе с весны, он находится на рабочей должности.

КОНТЕКСТ. Олег Караневский является основателем слуцкого футбольного клуба и работал его председателем до 2017 года. 5 сентября 2017-го он был задержан в момент получения взятки. Клуб расторг с ним контракт по соглашению сторон.

В феврале 2018 года суд приговорил Караневского к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также, согласно приговору, он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, пять лет.