Областной суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный в Слуцке

В июне 2021 года суд Слуцкого района вынес оправдательный приговор человеку с алкоголизмом, которого обвиняли в грабеже. Это редкий случай, учитывая, что доля оправдательных приговоров в Беларуси традиционно составляет меньше процента.

Гособвинитель и представитель потерпевшей подали апелляционный протест и апелляционную жалобу в Минский областной суд.

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Как сообщила «Кур'еру» потерпевшая Л., областной суд оставил в силе приговор Слуцкого суда. Но теперь представитель Л. будет обжаловать это решение в Верховном суде РБ.

В чём суть дела и в чём обвиняли жителя Слуцкого района, читайте по этой ссылке.

РАНЕЕ. «Органический галлюциноз». В Слуцке вынесли оправдательный приговор человеку с алкоголизмом, которого обвиняли в грабеже