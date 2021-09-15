В ходе вакцинации в Беларуси препарат «Спутник V» показал эффективность против коронавируса в 97,2%. Оценка эффективности сделана на основе данных более 860 тыс. человек, которые получили прививку двумя компонентами вакцины, сообщает телеграм-канал Минздрава.

По словам Игоря Стомы, доктора медицинских наук, ректора Гомельского государственного медицинского университета, помимо прививки от коронавируса, очень важно сделать и прививку от гриппа, который не исчез как заболевание с эпидемическим потенциалом. Причём прививаться от гриппа можно не только в октябре, ноябре, декабре, но и в январе, феврале и даже марте.

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Как совместить эти прививки?

Рекомендации на сегодняшний день — обеспечить интервал между вакцинами 14 дней. При желании пациента можно вводить обе вакцины единовременно в один день. Например, в одно плечо вводится вакцина против COVID-19, в другое — против гриппа.