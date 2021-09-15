15 сентября — День библиотек. Эта дата отмечается в Беларуси в 20-й раз. «Кур'ер» побывал в Слуцкой районной центральной библиотеке. Мы узнали у сотрудников, как изменилась их работа, много ли книг в хранилище, что читают мужчины, а что — женщины. А также какие современные ресурсы библиотека может предложить случчанам.

Всего в главной библиотеке города 379 897 книг, а новинки поступают ежемесячно. «Многие книги, доступные на абонементе, можно послушать в аудиозаписи, — рассказала Лариса Байко, библиотекарь абонемента. — В основном это белорусские авторы: Колас, Купала, Богданович и другие».

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Сегодня возле Слуцкой центральной районной библиотеки проходят разнообразные мероприятия для детей и взрослых.

Подробнее о работе и сотрудниках Слуцкой центральной библиотеки читайте в свежем номере «Кур'ера» № 37. Он поступит в продажу в четверг, 16 сентября! Но, чтобы не бегать в поисках газеты, можно оформить подписку:

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