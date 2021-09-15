Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила с интервалом в пять минут две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Место их падения пока неизвестно, пишут NEWS.RU со ссылкой на телеканал NHK.

Есихидэ Суга, глава правительства Японии, заявил, что пуски ракет Северной Кореей угрожают миру и безопасности всего региона. Кроме того, действия Пхеньяна нарушают решения Совета Безопасности ООН.

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«Мы выражаем решительный протест и категорически осуждаем», — сказал японский премьер.

Запуск ракет КНДР подтвердил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.