Яблоки, клюква, грибы, металлолом и многое другое. Что, за какую цену и где можно сдать Слуцкому рынку ОПС

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка. Она рассказала, что каждый год собирает ягоды и грибы, и спросила, куда сейчас на Слуцком рынке можно сдать бруснику. «Кур'ер» выяснил, что и по каким ценам вообще сейчас принимает у населения УП «Слуцкий рынок ОПС».
Сельхозпродукция
Светлана Осиевская, заместитель директора по заготовкам УП «Слуцкий рынок ОПС», рассказала, что сейчас предприятие закупает у населения яблоки (опад), клюкву очищенную, белые грибы 1-го сорта и лисички. Бруснику тоже можно приносить в заготовительный пункт на улице М. Богдановича, 166.
По словам Владимира Михалко, директора УП «Слуцкий рынок ОПС», на следующей неделе можно будет сдать также картофель, капусту, морковь и лук. Цены на них будут известны позже.
ВАЖНО. Узнать, что в нужное вам время принимает у населения рынок ОПС и по какой цене, а также задать другие интересующие вас вопросы о заготовке можно по телефону 6 67 37.
По словам директора рынка, всего предприятие в этом году планирует заготовить около 500 тонн сельхозпродукции.
Цены на сельхозпродукцию в рублях за 1 кг для закупок у населения
Цены актуальны на 15 сентября. Они могут поменяться. Уточняйте цену у специалистов рынка ОПС по вышеуказанному номеру.
- Опад яблок — 0,20 рубля.
- Клюква очищенная — 4 рубля.
- Белый гриб 1-го сорта — 5 рублей.
- Лисички — 3 рубля.
- Брусника — 2,5 рубля.
Также Владимир Михалко сказал, что любой желающий на рынке может обратиться в администрацию, получить торговое место и самостоятельно продать бруснику или другие ягоды.
Вторсырьё
Кроме того, круглый год можно сдать рынку различный металлолом, стеклобой, полиэтилен, макулатуру. По словам директора Слуцкого рынка ОПС, заготовка вторсырья — это наиболее высокодоходная сфера работы предприятия. Для примера, за текущий год Слуцкий рынок ОПС уже заготовил 200 тонн стеклобоя.
Цены на вторсырьё в рублях за 1 кг для закупок у населения (рублей)
- Лом бытовой 32Н — 0,61.
- Лом алюминия ЛБ-1−3 — 1,94.
- Лом алюминия ЛБ-1−2 — 2,41.
- Лом магния ЛБ-2−1 — 2,83.
- Лом цинка ЛБ-6−1 — 1,89.
- Лом меди ЛБ-3−4 — 19,10.
- Лом латуни ЛБ-3−2 — 10,62.
- Лом бронзы ЛБ-3−3 — 12,31.
- Лом свинца ЛБ-5−1 — 3,27.
- Лом свинца ак/бат ЛБ-7−1 — 3,01.
- Макулатура — 0,17.
- Стеклобой — 0,15.
- Полиэтилен — 0,20.
Где находятся приёмные пункты Слуцкого рынка ОПС
Приёмозаготовительный пункт, где принимают металлолом и различный бытовой лом, макулатуру, стеклобой и полиэтилен, находится непосредственно на Слуцком рынке в здании позади торговый рядов.
Заготовительные склады, где принимают сельхозпродукцию, находятся по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 166 (возле Новодворцев).
Как сказала Светлана Осиевская, если человек принесёт сельхозпродукцию в приёмный пункт на рынке, её тоже возьмут.
Клюкву очищенную можно приносить и в магазины УП «Слуцкий рынок ОПС» № 5 и № 7.
Опад яблок собирает заготовительная машина, которая ездит по сельским населённым пунктам, но можно привозить и на М. Богдановича, 166.