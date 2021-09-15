Яблоки, клюква, грибы, металлолом и многое другое. Что, за какую цену и где можно сдать Слуцкому рынку ОПС

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка. Она рассказала, что каждый год собирает ягоды и грибы, и спросила, куда сейчас на Слуцком рынке можно сдать бруснику. «Кур'ер» выяснил, что и по каким ценам вообще сейчас принимает у населения УП «Слуцкий рынок ОПС».

Сельхозпродукция

Светлана Осиевская, заместитель директора по заготовкам УП «Слуцкий рынок ОПС», рассказала, что сейчас предприятие закупает у населения яблоки (опад), клюкву очищенную, белые грибы 1-го сорта и лисички. Бруснику тоже можно приносить в заготовительный пункт на улице М. Богдановича, 166.

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По словам Владимира Михалко, директора УП «Слуцкий рынок ОПС», на следующей неделе можно будет сдать также картофель, капусту, морковь и лук. Цены на них будут известны позже.

ВАЖНО. Узнать, что в нужное вам время принимает у населения рынок ОПС и по какой цене, а также задать другие интересующие вас вопросы о заготовке можно по телефону 6 67 37.

По словам директора рынка, всего предприятие в этом году планирует заготовить около 500 тонн сельхозпродукции.

Цены на сельхозпродукцию в рублях за 1 кг для закупок у населения

Цены актуальны на 15 сентября. Они могут поменяться. Уточняйте цену у специалистов рынка ОПС по вышеуказанному номеру.

Опад яблок — 0,20 рубля.

Клюква очищенная — 4 рубля.

Белый гриб 1-го сорта — 5 рублей.

Лисички — 3 рубля.

Брусника — 2,5 рубля.

Также Владимир Михалко сказал, что любой желающий на рынке может обратиться в администрацию, получить торговое место и самостоятельно продать бруснику или другие ягоды.

Вторсырьё

Кроме того, круглый год можно сдать рынку различный металлолом, стеклобой, полиэтилен, макулатуру. По словам директора Слуцкого рынка ОПС, заготовка вторсырья — это наиболее высокодоходная сфера работы предприятия. Для примера, за текущий год Слуцкий рынок ОПС уже заготовил 200 тонн стеклобоя.

Цены на вторсырьё в рублях за 1 кг для закупок у населения (рублей)



Лом бытовой 32Н — 0,61.

Лом алюминия ЛБ-1−3 — 1,94.

Лом алюминия ЛБ-1−2 — 2,41.

Лом магния ЛБ-2−1 — 2,83.

Лом цинка ЛБ-6−1 — 1,89.

Лом меди ЛБ-3−4 — 19,10.

Лом латуни ЛБ-3−2 — 10,62.

Лом бронзы ЛБ-3−3 — 12,31.

Лом свинца ЛБ-5−1 — 3,27.

Лом свинца ак/бат ЛБ-7−1 — 3,01.

Макулатура — 0,17.

Стеклобой — 0,15.

Полиэтилен — 0,20.

Где находятся приёмные пункты Слуцкого рынка ОПС

Приёмозаготовительный пункт, где принимают металлолом и различный бытовой лом, макулатуру, стеклобой и полиэтилен, находится непосредственно на Слуцком рынке в здании позади торговый рядов.

Заготовительные склады, где принимают сельхозпродукцию, находятся по адресу: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 166 (возле Новодворцев).

Как сказала Светлана Осиевская, если человек принесёт сельхозпродукцию в приёмный пункт на рынке, её тоже возьмут.

Клюкву очищенную можно приносить и в магазины УП «Слуцкий рынок ОПС» № 5 и № 7.

Опад яблок собирает заготовительная машина, которая ездит по сельским населённым пунктам, но можно привозить и на М. Богдановича, 166.