За последний год заметнее всего подскочили цены на лекарства, топливо, сигареты и куриные яйца. Регулируемые цены и тарифы за последние 12 месяцев выросли на 9,8%. О том, какие товары и услуги стали дороже, а что, наоборот, подешевело, рассказал Нацбанк.
Что подорожало (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):
- Майонез (+27,1%),
- лекарства (+22,1%),
- масло и жиры (+21,3%),
- куриные яйца (+18,9%),
- пищевая горчица (+16,2%),
- ковры (+20%),
- топливо (+15,5%),
- сигареты (+11,4%),
- проезд в регулируемом пассажирском транспорте (+18,2%),
- услуги по охране жилья (+20,8%).
Что подешевело (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):
- Пищевая соль (-0,8%),
- пшеничная мука (-0,4%),
- кофе (+0,5%),
- торф и дрова (+0,8%),
- страховки на авто (-2,7%),
- аренда однокомнатных квартир (+0,3%).