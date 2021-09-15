За последний год заметнее всего подскочили цены на лекарства, топливо, сигареты и куриные яйца. Регулируемые цены и тарифы за последние 12 месяцев выросли на 9,8%. О том, какие товары и услуги стали дороже, а что, наоборот, подешевело, рассказал Нацбанк.

Что подорожало (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):

  • Майонез (+27,1%),
  • лекарства (+22,1%),
  • масло и жиры (+21,3%),
  • куриные яйца (+18,9%),
  • пищевая горчица (+16,2%),
  • ковры (+20%),
  • топливо (+15,5%),
  • сигареты (+11,4%),
  • проезд в регулируемом пассажирском транспорте (+18,2%),
  • услуги по охране жилья (+20,8%).

Что подешевело (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):

  • Пищевая соль (-0,8%),
  • пшеничная мука (-0,4%),
  • кофе (+0,5%),
  • торф и дрова (+0,8%),
  • страховки на авто (-2,7%),
  • аренда однокомнатных квартир (+0,3%).