За последний год заметнее всего подскочили цены на лекарства, топливо, сигареты и куриные яйца. Регулируемые цены и тарифы за последние 12 месяцев выросли на 9,8%. О том, какие товары и услуги стали дороже, а что, наоборот, подешевело, рассказал Нацбанк.

Что подорожало (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):

Майонез (+27,1%),

лекарства (+22,1%),

масло и жиры (+21,3%),

куриные яйца (+18,9%),

пищевая горчица (+16,2%),

ковры (+20%),

топливо (+15,5%),

сигареты (+11,4%),

проезд в регулируемом пассажирском транспорте (+18,2%),

услуги по охране жилья (+20,8%).

Что подешевело (в августе 2021 года по отношению к августу 2020-го):