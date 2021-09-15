26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Ангела Меркель отказалась баллотироваться на пост канцлера

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Ангела Меркель отказалась баллотироваться на пост канцлера Германии на следующих выборах Слуцк
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны члены двадцатого созыва бундестага. Ангела Меркель в них участвовать не будет. Об этом она заявила в понедельник, 13 сентября, на пресс-конференции в Берлине, пишет TASS.

«Четвёртый срок канцлера — мой последний», — отметила Меркель, уточнив, что «не будет в 2021 году кандидатом на должность канцлера», а также не намерена «претендовать на место в бундестаге». Она добавила, что потом вообще не будет занимать никаких постов в политике.

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КОНТЕКСТ.

  • Ангела Меркель является первой женщиной, которой удалось занять должность федерального канцлера.
  • С 1989 года она работала в политической партии «Демократический прорыв».
  • С 1990 года была на должности референта в партии Вольфанга Шнура. Там она начинала с разработки партийных листовок, но со временем заслужила должность пресс-секретаря.
  • На первых выборах в 1990 году партия Меркель потерпела провал, за неё отдали голоса менее 1% избирателей. Тогда ей дали должность заместителя пресс-секретаря.
  • После объединения Германии Меркель ушла с должности заместителя пресс-секретаря и стала министерским советником, работающим в ведомстве печати и информации ФРГ.
  • С декабря 1990 года Меркель стала депутатом бундестага, за неё проголосовали более 48% избирателей мажоритарного округа.
  • Чуть позже она заняла должность руководителя небольшого ведомства, занимающегося делами женщин и молодёжи.
  • В 1991 году Меркель стала заместителем главы партии ХДС, а спустя два года возглавила Христианско-демократический союз.
  • В ноябре 2005 года Ангела Меркель была избрана канцлером Германии, став первой женщиной на этом посту. У власти государственный деятель пробыла почти 16 лет, четырежды переизбираясь.

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