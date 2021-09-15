Не один, а два магазина сети «Доброном» откроются осенью в Слуцке. Где они будут и в каком формате

Один за другим этой осенью в Слуцке откроются два магазина сети «Доброном». Первый — в 11-м городке, второй — в 12-м. В компании «Кур'еру» рассказали, как будут различаться эти торговые объекты.

Первым, 21 сентября, откроется магазин этой сети в формате «Копеечка». Он разместится на площадях бывшей «Катюши» (ул. Социалистическая, 60). Сейчас туда продолжается набор персонала.

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Позднее, предположительно 15 октября, откроется ещё один магазин сети «Доброном», но уже в формате «Маяк». Он займёт место бывшего магазина «Домашний» (ул. Ленина, 290а). В настоящий момент там идут ремонтные работы.

Как рассказали «Кур'еру» в компании, ассортимент товаров в «Копеечке», конечно, больше, зато в «Маяке», который будет оборудован как магазин-склад, цены будут существенно ниже.

в 12-м городке Слуцкадля покупателей 10 марта 2021 года. Зоомагазин и аптека‚ которые были внутри здания‚ также прекратили работу.

Позже «Кур'ер» писал, что ещё в феврале некоторые поставщики начали жаловаться, что ретейлер не гасит долги. Чтобы рассчитаться с задолженностью, Иван Березовский, владелец сети «Домашний», стал закрывать некоторые магазины. А в торговом бизнесе началась реорганизация. В итоге к Березовскому пришли силовики, только тот успел покинуть страну. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РБ (мошенничество).

Почти все юридические лица сети «Домашний» были закрыты. Часть помещений, где работали магазины, были проданы «Соседям», а также «Евроопту».

В ТЕМУ. Раньше в магазине «Катюша» продавались промышленные товары, например, трикотаж, текстильные товары, галантерея, чулочно-носочные изделия, обувь, посуда стеклянная и фарфорово-фаянсовая, синтетические моющие и чистящие средства, знаки различия и фурнитура для униформы (шевроны, погоны для силовых структур, нашивки на форменную одежду и др.).