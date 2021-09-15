Во вторник, 14 сентября, в Совете Республики с участием специалистов прошло совещание по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Минске и в регионах, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

В сообщении говорится, что в Беларусь пришла очередная волна коронавируса. В связи с этим на совещании обсудили вопросы обеспеченности лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), кислородом, наличие свободных мест, готовность медицинских учреждений к перепрофилированию.

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Судя по цифрам заболеваемости, четвёртая волна ковида пришла в Беларусь с первых же чисел сентября. Именно с этих дней фиксируются показатели, близкие к пиковым значениям декабря 2020 — января 2021 года.