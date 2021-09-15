В Беларуси вместо Тадеуша Кондрусевича назначен новый глава Католической церкви. Что о нём известно

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В Беларуси вместо Тадеуша Кандрусевича назначен новый митрополит католической церкви. Что о нём известно Слуцк
Фото: Vatikan News

Во вторник, 14 сентября, Папа Римский Франциск назначил архиепископом-митрополитом Минско-Могилёвским Иосифа Станевского, до этого времени — вспомогательного епископа Гродненской епархии, сообщает Vatikan News.

Что известно об Иосифе Станевском

  • Родился 4 апреля 1969 года на территории нынешней Гродненской епархии.
  • 17 июня 1995 года принял рукоположение в священники для этой же епархии, где впоследствии был викарием прихода Святого Вацлава в Волковыске.
  • В 1999 году получил степень лиценциата в области канонического права в Католическом университете в Люблине.
  • В последующие годы был преподавателем, перфектом и затем ректором Высшей семинарии в Гродно, судьёй и викарием-помощником в Межъепархитальном суде первой инстанции.
  • В период с 2007 по 2013 год был ответственным за пастырскую подготовку молодых пресвитеров Гродненской епархии.
  • 29 ноября 2013 года был назначен титулярным епископом Табаикары и вспомогательным епископом Гродно.
  • 14 апреля 2021 года был избран — уже во второй раз — генеральным секретарём Конференции католических епископов Беларуси.