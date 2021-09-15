В Беларуси вместо Тадеуша Кондрусевича назначен новый глава Католической церкви. Что о нём известно

Во вторник, 14 сентября, Папа Римский Франциск назначил архиепископом-митрополитом Минско-Могилёвским Иосифа Станевского, до этого времени — вспомогательного епископа Гродненской епархии, сообщает Vatikan News.

Что известно об Иосифе Станевском