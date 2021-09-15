Как сообщает МЛЫН. BY со ссылкой на старшего помощника прокурора Слуцкого района, 6-летняя девочка, которая 9 сентября выпала из окна второго этажа в Слуцке на улице Социалистической, сейчас находится на стационарном лечении в Минске.

Тяжесть телесных повреждений ребёнка устанавливается. Слуцкий РОВД проводит проверку по факту несчастного случая.

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По предварительной информации, девочка в тот день была дома вместе с мамой и совершеннолетним братом. Она побежала из зала на кухню и встала на табуретку перед открытым окном, чтобы посмотреть, приехал ли дедушка. И по неосторожности выпала из окна.

Как отметил старший помощник прокурора, семья девочки полная, не находится в социально опасном положении. Состояние здоровья ребёнка удовлетворительное. Её брат здоров.

РАНЕЕ. В Слуцке из окна выпал 6-летний ребёнок, её брат прыгнул следом за ней