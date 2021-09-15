Сначала сделали как всегда, а потом — как надо. История одного бордюра в 12-м городке Слуцка

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1 сентября в редакцию «Кур`ера» написала случчанка. Она рассказала, что в её дворе отремонтировали соседний дом № 17 по улице Гагарина. Около подъездов поставили полусферы, вдоль дома сделали тротуары. Правда, бордюры оставили такими же высокими.

Когда в Слуцке ремонтировали девятиэтажку, около подъездов поставили полусферы, а бордюры не занизили
Такими были бордюры, когда случчанка обратилась в редакцию. Фотографии: Рената Санькова
Через неделю после нашей публикации случчанка опять прислала фото, на котором видно, что бордюр начали занижать.

А сегодня в редакцию попали новые фотоснимки — бордюр наконец занизили.

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РАНЕЕ. Когда в Слуцке ремонтировали девятиэтажку, около подъездов поставили полусферы, а бордюры не занизили

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