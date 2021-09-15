1 сентября в редакцию «Кур`ера» написала случчанка. Она рассказала, что в её дворе отремонтировали соседний дом № 17 по улице Гагарина. Около подъездов поставили полусферы, вдоль дома сделали тротуары. Правда, бордюры оставили такими же высокими.

Через неделю после нашей публикации случчанка опять прислала фото, на котором видно, что бордюр начали занижать.

А сегодня в редакцию попали новые фотоснимки — бордюр наконец занизили.

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РАНЕЕ. Когда в Слуцке ремонтировали девятиэтажку, около подъездов поставили полусферы, а бордюры не занизили

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