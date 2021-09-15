«Тонкое искусство пофигизма». Какие книги вы можете взять почитать в редакционном отделе «Кур'ера»

В Беларуси 15 сентября отмечается День библиотек. В связи с этой датой мы решили напомнить, что в редакционном отделе «Кур'ера» с 2019 года работает буккроссинг, и вы можете в нём поучаствовать.
Буккроссинг — это книгообмен. То есть вы можете прийти в редакцию, взять любую книгу и оставить свою взамен. Но если вдруг у вас есть книги, которые вы прочитали и больше читать не собираетесь, приносите их в «Кур'ер». Они обязательно найдут своего благодарного читателя.
Сейчас в буккроссинге насчитывается 35 книг. Здесь и произведения Чехова, Мележа, Быкова, книги по физике, английскому языку, информатике, а также современные издания.
Вы можете взять книгу или принести свою по адресу: улица Ленина, 128.
Режим работы: с понедельника по пятницу — с 8.30 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.
Если есть вопросы — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).