Беларусбанк в очередной раз поднял ставки по вкладам

С 6 сентября Беларусбанк поднял процентные ставки по многим вкладам. Корректировки коснулись депозитов в белорусских и российских рублях, пишет AGRONEWS.

Например, безотзывной вклад в национальной валюте привлекает денежные средства под ставку от 19,7% годовых. При этом средства необходимо разместить минимум на 1 год, ставка фиксированная. Если отнести в банк 2000 рублей, то проценты составят 394 рубля.

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Если разместить деньги на безотзывной вклад сроком на пять лет, то ставка составит 19,9% годовых (в этом случае она будет плавающая). При размещении 2000 рублей проценты за весь период составят практически 3366 рублей.

Ставки по безотзывному вкладу в российских рублях в Беларусбанке начинаются от 6,5% (сроком на три месяца). Если принесли в банк 5 тыс. российских рублей, то проценты составят около 81 российского рубля.

Остальных банков Слуцка изменения не коснулись.

Ранее. В Беларуси банки повысили ставки по вкладам и кредитам в рублях. Аналитик рассказал, почему это произошло и чего ждать людям