Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 сентября. Обзор

При подписке на «Кур'ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их уже 44! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

«Один день в неделю посвящаю винограду»

Библиотекари о книгах, технологиях и читателях

Маленькие помощники: наводим чистоту вместе

Чем заняться ребёнку в свободное время. Обзор детских кружков и секций в Слуцке

Олег Богдашиц живёт в Солигорске, а в деревне Серяги под Слуцком выращивает виноград. Сейчас на его участке дают урожай 74 сорта. Олег рассказал «Кур'еру», с чего начинал, сколько времени посвящает винограду и где берёт новые саженцы.Накануне Международного дня библиотек, который отмечается в этом году 15 сентября, «Кур'ер» побывал в Слуцкой библиотеке и узнал у сотрудников, как изменилась их работа за последние годы, много ли книг в библиотеке, что читают мужчины, а что — женщины.Ко Всемирному дню чистоты, который отмечается 17 сентября, случчанка Лилия Звягова, специалист по клинингу, рассказала, как приучить ребёнка к чистоте и уборке.

Слуцкие учреждения дополнительного образования, культуры и спорта приглаша­ют детей в свои кружки и секции. По просьбам читателей «Кур'ер» посмотрел, куда можно ребёнку в Слуцке пойти во внеурочное время.

Реклама

Как облегчить переезд: советы и подсказки

Слуцкі тэатр Радзівіла. Як гэта было

Не зря в народе говорят: «Один переезд равен двум пожарам». Обустройство на новом месте — дело приятное, но очень хлопотное. Разбираемся, как можно сделать этот процесс максимально лёгким.

270 гадоў таму ў Слуцку з’явіўся тэатр. Яго стварыў Геранім Фларыян Радзівіл па прыкладзе свайго нясвіжскага брата Міхаіла Казіміра. І хоць праіснаваў тэатр усяго дзевяць гадоў, ён паспеў паўплываць на культурнае выхаванне случчан і нават вырасціць сваіх зорак сцэны.

Полезные телефоны ЖКХ, «Слуцкгаза» и ПЭС

По просьбам читателей в каждом печатном номере публикуем телефоны различных служб и учреждений.