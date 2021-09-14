Госстандарт за этот год запретил продавать более тысячи позиций

Госстандарт за восемь месяцев текущего года расширил реестр опасной продукции, запрещённой к ввозу и распространению на территории Беларуси, на 1128 наименований. Об этом сообщили в КГК, передаёт Sputnik.

«Наибольшее их количество пришлось на продукты питания — 34,9%, электротехнику — 31,2%, товары для детей и подростков — 15%», — говорится в сообщении.

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Как пишет Sputnik, в апреле в реестр запрещённой продукции попали известные растворимые кофейные напитки, украинские крекеры, а недавно — порошки польского и немецкого производства.

Реестр Госстандарта постоянно расширяется, так как ведомство продолжает выявлять продукцию несоответствующего качества.

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