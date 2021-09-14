Это не кровь, а застывшие капли вина… Что происходит с уборкой в моём подъезде

Уже третий месяц в доме № 51 на улице Чехова я наблюдаю одну и ту же картину: двери лифта с винными потёками. Этажом выше кто-то разбил бутылку, и получилась нелицеприятная картина. Почему это до сих пор не вымыто — непонятно.

И так не только с лифтом. Подъезд вечно грязный. Ощущение, что убирают только первые два этажа — для отвода глаз. Уборщица есть, а уборки не видно от слова совсем. Мне не сложно подмести и помыть самостоятельно. Но я плачу́ ежемесячно немаленькие деньги по платёжке. Поэтому хотелось бы видеть хотя бы мало-мальскую уборку.

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