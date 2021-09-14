«Солю её в бочке с хреном, свёклой и яблоками». Случчанка поделилась пошаговым рецептом заготовки капусты на зиму (+ фото)

Случчанка солит капусту в бочке не первый год. Говорит, получается вкусно и, что немаловажно, не требует много времени. Она поделилась с газетой «Кур'ер» простым рецептом.

Для засолки используется 65-литровая бочка. Необходимы капуста среднего и мелкого размера, чеснок, свёкла, яблоки, листья и корень хрена, листья вишни, смородины, тмин, перец горошком, душистый перец и гвоздика. Соль нужна только крупного помола, не йодированная. Из опыта случчанки — чем больше чеснока и хрена, тем вкуснее. Подготавливаем капусту: вырезаем кочерыжку, в середину насыпаем 1 ст. л. соли, кладём зубчик чеснока.

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Хрен, чеснок, свёклу режем на куски, как нравится. Чеснок можно класть целой головкой, подрезав сверху.

Закладываем капусту с солью и чесноком в середине в бочку, перекладывая листьями смородины, вишни, хрена, свёклой и головками чеснока. Для вкуса можно положить пару яблок.

Готовим рассол: 35 граммов соли на 1 литр воды, либо 350 граммов на 10 литров. Размешиваем, заливаем, чтобы закрыть всю капусту. В данном случае ушло около 3,5 полных 10-литровых ведра.

Сверху нужно положить гнёт и плотно закрыть. Через три дня посмотреть: если капуста «вобрала» в себя воду, приготовить рассол и долить.

Готовность зависит от температуры: если на градуснике +20, то будет готово за три недели. Если температура ниже, то до готовности пройдёт 1,5−2 месяца. Кстати, чеснок также получается очень вкусным и хрустящим.

Приятного аппетита!