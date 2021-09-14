«А что там, за щитом?» — каждый раз я задавала себе вопрос, когда проезжала мимо деревни Леньки, отгороженной от трассы Р23 во время реконструкции. В тёплый денёк бабьего лета села на велосипед и поехала посмотреть. От Слуцка до Ленек 13 километров.

Спустилась вниз с оживлённой дороги. Уже здесь ждал сюрприз. Вместо подземного перехода асфальтированная дорожка под мостом. Прямо по ней выехала к памятному знаку на валуне, о существовании которого не подозревала. Ведь камень находится за щитом.

Трасса делит деревню

Деревня большая, разделена трассой: две части находятся в восточной стороне, одна — в западной. Прокатилась по сельским улицам. Названия традиционные: Зелёная, Садовая, Южная, Центральная, Слуцкая, Новая. Дома есть 50-х годов постройки, шалёванные, из белого кирпича, построенные в 70-е и позже.

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А есть дома и по индивидуальному проекту. Некоторые — очень красивые, ухоженные, со множеством цветов в палисадниках. Встречаются и пустующие, где видно, что никто не живёт.

Отдельные улицы асфальтированы. Другие — обычная гравийка.

Внимание привлёк сельский костёл. Он стоит на возвышении. Скромная постройка, но территория ухожена. Это католическая часовня Святой Анны, построена в конце 20-го века.

Недалеко расположился детский сад. Территория вокруг большая, но зелени немного. Меня удивил фрагмент крепости в миниатюре, расположенный на игровой площадке.

Деревенский прудик

Вот что не ожидала увидеть — настоящий сельский пруд (сажалка) — такой уютный, со старыми деревьями по берегам. Как он сохранился? Удивительно… Во многих деревнях подобные прудики заросли или высохли. Для домашней птицы — раздолье. Да и место для отдыха есть.

Около дома на улице Южной за оградой паслись овцы. Увидели меня и дружно подбежали.

На павильоне бывшего кафе вывеска «Продукты». Помню, что раньше его было видно с трассы, и водители останавливались перекусить. Но теперь с дороги кафе не видать.

Школы нет, а избушка Бабы Яги осталась

Переехала по той же дорожке под мостом в западную часть деревни. Здесь находится школа. С 1962 по 2012 год учились дети, звучали голоса. Теперь — тишина. Размещается частная организация. На территории остались скамейки, избушка Бабы Яги.

Напротив школы — памятник погибшим воинам-землякам. Список фамилий большой.

А дальше раскинулась улица Новая. Большинство домов здесь построены по типовому проекту.

Жителей на улицах села было немного. Почтальон развозила по домам корреспонденцию. Женщины преклонных лет копошились в своих дворах. Те, кто моложе, спешили по делам, ждали автобус на остановке. А один мужчина тренировался — совершал пробежку.

Вот какой увидела я деревню «за щитом».