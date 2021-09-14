На сколько подорожали товары в белорусских магазинах за последний месяц и с начала года. И что выросло в цене больше всего

Белстат опубликовал официальную статистику по инфляции за август. Как пишет Intex-press, за месяц цены в стране выросли на 0,2%, с начала года — на 6%, за год — на 10%.

Больше всего, согласно данным статистики, в Беларуси выросли цены на непродовольственные товары — на 0,7% в августе по сравнению с июлем. Заметнее всего подорожали некоторые виды стройматериалов (к примеру, пиломатериалы и шифер, которые выросли в цене примерно на 5%), отдельные виды одежды и обуви, электротоваров и предметов бытовой химии.

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На втором месте по росту цен оказались услуги, которые подорожали за месяц на 0,1%. Прежде всего, за счёт изменения цен на пассажирские перевозки.

А вот продукты, если верить данным статистики, в августе по сравнению с июлем даже подешевели — на 0,1%. Правда, товары первой необходимости, такие как мясо или молочные продукты, в цене выросли. Причём существенно — на 3−4% в среднем.

Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг в Беларуси за последний месяц

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта межрегионального сообщения — 14%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта регионального сообщения экономкласса — 9%. Мужское демисезонное пальто (полупальто), чеснок — 8%. Цитрусовые — 7%. Газовое моторное топливо — 6%.

Топ-5 самых подорожавших товаров и услуг в Беларуси с начала года