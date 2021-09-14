«Мы и коронавирус». Житель Слуцка поделился случаем, который произошёл с ним в автобусе

Сегодня, 13.09.2021, еду в родном городе в любимой 3-ке, очень многие в масках. По радио объявляют остановки и меры предосторожности по соблюдению правил защиты от современного вируса.

В прошлом году получив свою дозу уколов в одно место, конечно, еду в маске. На одной из остановок заходит контролёр. «Ваш билет», — говорит он мне. А у меня вырывается просто возмущение: «А почему вы без маски?» Ответ был по-слуцки: «А я не хочу быть в маске». Отвечаю, что и билета вам не покажу. На «Острове» он вышел и перешёл в следующий маршрут № 14.

Реклама

И что мы можем противопоставить этому вирусу, который без короны?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».