«Кому-то помочь было для него всегда на первом месте». Ушёл из жизни Игорь Котляров, известный в Слуцке диджей

Игорь Сергеевич Котляров родился 20 ноября 1973 года в Махачкале. До 1-го класса он жил там, а затем семья Игоря вместе с дедушкой-полковником переехала в Слуцк.

Краткая биография

В Слуцке Игорь Котляров окончил СШ № 8. Ещё в школе он «крутил дискотеки» для старшеклассников. После работал на заводе «Калибр», на Слуцком заводе по ремонту автокранов.

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Путь диджея начал в Слуцком доме офицеров, потом работал в Молодёжном центре, на дискотеках в городском парке, ресторане «Вежа Града», городском Доме культуры. В последнее время был светотехником.

Игорь (DJ KIS) в двухтысячные неоднократно участвовал в конкурсах диджеев. В 2008 году он вместе с Денисом Сергой (DJ DEN) стал лучшим в Минской области. Их называли «мэтрами» слуцкого диджеинга. В городских диджейских конкурсах они выступали как члены жюри.

Каким был Игорь Котляров

«Он мог разобрать, починить любую аппаратуру, — рассказывает про Игоря Котлярова жена Наталья. — Ему было интересно узнать, как она устроена, усовершенствовать её.

Он был безотказный, всем всегда помогал, даже иногда и в ущерб себе. Даже если самому придётся отказаться от какой-то подработки. Кому-то помочь было для него всегда на первом месте".

Друг и коллега Игоря Денис Серга (DJ DEN): «Он был добрым, это самое главное. Мы не один фестиваль с ним сыграли. Много лет по дискотекам работали. Он был из людей такого склада, про которых говорят «зажигалки». Живчик вечно такой.

Добродушный, компанейский, с ним было приятно в любой компании. Вообще приятный человек был. Замечательный, беспроблемный. Как друг и просто как человек".

Олег: «Уверен, что Игоря знают просто тысячи случчан, кто старше, наверное, 30-ти. У него была основная работа, он «крутил» музыку и в ресторанах, например. Но мне кажется, что лучше всего себя он проявлял именно на дискотеках.

В начале века в Слуцке было много «дискачей»: в Доме офицеров, ДК на «Сахарном», МЦ, парке. Вся городская молодёжная жизнь кипела именно на них. За вечер через танцпол могло «провернуться» больше тысячи человек. И он как диджей хорошо понимал, что нельзя просто крутить песенки с какими-то там переходами. Он очень ответственно относился к музыке, ведь на дискотеках люди не только просто танцевали. Они знакомились и общались. Он всегда старался, чтобы люди проводили время под качественные музыкальные сессии.

Сколько знал Игоря, могу точно сказать: в жизни он много делал, как говорят, не за зарплату, а для людей. В Слуцке и так было мало развлечений, и, когда затевались какие-то мероприятия, он всегда был за «движ» и бескорыстно помогал вообще всем, чем мог".

У Игоря Котлярова остались жена и двое взрослых детей: сын и дочь. Он умер 9 сентября. Похоронен на кладбище в деревне Новодворцы. Как рассказала жена Наталья, Игоря похоронили в его любимом сценическом костюме, в котором он выступал на конкурсе диджеев.

Некоторые материалы «Кур'ера», касающиеся Игоря Котлярова: