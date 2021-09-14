Сотрудники «Кур'ера» передали благодарственные письма предприятиям и учреждениям Слуцка. За что они вручались

В начале сентября отмечается Международный день благотворительности. И газета «Кур'ер» решила не обходить эту дату, так как в Слуцке есть тысячи жителей, которые регулярно помогают другим людям.

На прошлой неделе сотрудники «Кур'ера» лично передали в слуцкие школы, детсады, предприятия и организации благодарственные письма за участие в благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Её наша газета проводит в Слуцке уже в течение трёх лет — случчане приносят крышки в редакцию, мы завозим в Минск, где авторы инициативы сдают их на переработку, а вырученные деньги они направляют для помощи больным детям. Крышки приносят не только семьями. Часто это по своей инициативе делают сотрудники предприятий, организаций и учреждений. Поэтому газета «Кур'ер» в честь Международного дня благотворительности развезла благодарности по нескольким десяткам адресов.

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Во время встреч с руководителями школ, детских садов и предприятий они отмечали, что в скором времени их сотрудники снова передадут следующую партию пластмассовых крышек. Одна из компаний поделилась своими планами, что хочет установить в центре Слуцка ещё одно сердце для сбора крышечек (первое установлено на футбольном стадионе СФК «Слуцк»). Напомним, что газета «Кур'ер» помогла клубу доставить крышки футбольных болельщиков в Минск.

Весь список благотворителей вы можете посмотреть на специальной странице здесь.

Если вдруг вы передавали или приносили крышки в редакцию, но вас не указали в списке, не передали вам благодарственное письмо, позвоните по телефону (8033) 318 99 30 (Виктория). И мы исправим ситуацию. В ТЕМУ. Благотворительная акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» проходит в Слуцке уже три года. Однако вопросы о том, зачем газета «Кур'ер» собирает крышечки, какие можно приносить и куда их потом отвозят, поступают до сих пор. В связи с этим мы решили дать ответы на три популярных вопроса. Можете почитать их здесь.