В эту субботу, 18 сентября, в Копыле пройдёт областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2021». Программу праздника опубликовала газета «Слава працы».

С 11.00 — работа торговых рядов.

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ул. Комсомольская, ул. Я. Купалы

Работа сценических площадок:

«Город мастеров»

выставка-конкурс караваев и снопов регионов Минской области

концертная программа мастеров искусств Минской области

демонстрация мод.

Рыночная площадь

выставка ретро-машин.

Трасса Р61

спортивная площадка «Спорт для всех» (гольф, городки, шашки, шахматы, дартс, кони, пони, баскетбол, гандбол, корфбол, гиря, силовой экстрим)

работа аттракционов.

Ул. Комсомольская, 1 (стадион ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля имени Тишки Гартного»)

интерактивные площадки: «Усадьба рыбака», «Драник-шоу», «Медовая заимка», мастер-классы по приготовлению и оформлению блюд, участие в народных обрядах и др.

Площадь Ленина

11.30 — чествование победителей районного соревнования на жатве.

Зона отдыха

До 14.00 — заезд официальных делегаций.

14.00 — открытие детской библиотеки с кинозалом.

ул. Тимковичская

14.00−15.30 — чествование хлеборобов Минской области.

Малая сцена, Рыночная площадь

16.00−17.30 — торжественная церемония вручения первых премий победителям областного соревнования по уборке урожая 2021 года.

Главная сцена, площадь Ленина

18.40−21.00 — концерт профессиональных исполнителей белорусской и российской эстрады.

21.00−21.15 — световое шоу, фейерверк.

В ТЕМУ. У Капылі 4 і 5 верасня прайшло рэспубліканскае свята — Дзень беларускага пісьменства-2021. «Кур'ер» пабываў там у першай палове другога дня. Вось што пабачыла наш карэспандэнт.