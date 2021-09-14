В эту субботу, 18 сентября, в Копыле пройдёт областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2021». Программу праздника опубликовала газета «Слава працы».
С 11.00 — работа торговых рядов.
ул. Комсомольская, ул. Я. Купалы
Работа сценических площадок:
- «Город мастеров»
- выставка-конкурс караваев и снопов регионов Минской области
- концертная программа мастеров искусств Минской области
- демонстрация мод.
Рыночная площадь
- выставка ретро-машин.
Трасса Р61
- спортивная площадка «Спорт для всех» (гольф, городки, шашки, шахматы, дартс, кони, пони, баскетбол, гандбол, корфбол, гиря, силовой экстрим)
- работа аттракционов.
Ул. Комсомольская, 1 (стадион ГУО «Средняя школа № 2 г. Копыля имени Тишки Гартного»)
- интерактивные площадки: «Усадьба рыбака», «Драник-шоу», «Медовая заимка», мастер-классы по приготовлению и оформлению блюд, участие в народных обрядах и др.
Площадь Ленина
11.30 — чествование победителей районного соревнования на жатве.
Зона отдыха
До 14.00 — заезд официальных делегаций.
14.00 — открытие детской библиотеки с кинозалом.
ул. Тимковичская
14.00−15.30 — чествование хлеборобов Минской области.
Малая сцена, Рыночная площадь
16.00−17.30 — торжественная церемония вручения первых премий победителям областного соревнования по уборке урожая 2021 года.
Главная сцена, площадь Ленина
18.40−21.00 — концерт профессиональных исполнителей белорусской и российской эстрады.
21.00−21.15 — световое шоу, фейерверк.
В ТЕМУ. У Капылі 4 і 5 верасня прайшло рэспубліканскае свята — Дзень беларускага пісьменства-2021. «Кур'ер» пабываў там у першай палове другога дня. Вось што пабачыла наш карэспандэнт.