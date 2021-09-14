Слуцкий краевед рассказал историю становления городского парка. Репортаж Александра Бранкевича

В этот раз «Кур'ер» прогулялся по Слуцкому городскому парку. Андрей Попов, местный житель, краевед, рассказал, как он появился, что было на его месте раньше, для чего были вырыты каналы, где раньше находилась граница города и многое другое. Смотрите сюжет Александра Бранкевича.

Приятного просмотра!

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Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

Некоторые факты о территории, где расположен городской парк, которые рассказал нам Андрей Попов:

«В Слуцке была организована такая административно-территориальная единица, как Слуцкая округа, в которую входило 6 районов: Старобинский, Краснослободский, Греский, Любанский, Копыльский и Слуцкий. Так как Слуцк был центром этой округи, по статусу ему было положено, чтобы тут было популярное место отдыха. В 1935 году это место было организовано.

Участок земли между современными улицами Ленина и Виленской примерно до середины 19 века находился за чертой города.

По воспоминаниям старожилов, на территории парка, ближе ко рву, ближе к участкам, где стояли аттракционы, когда-то находилось городское кладбище (возможно, это было кладбище Ильинского монастыря).

Около танцплощадки сохранилась территория, откуда взяла начало Минская духовная семинария. В 1840 году она была перенесена в Минск, а позже — в Жировичи.

Ров, который проходит на территории парка, вырыли, скорее всего, в качестве осушительного. То есть это мелиоративное сооружение, которое служило когда-то границей старой парковой зоны, где остался фонтан, танцплощадка, и новой, которая начала благоустраиваться после Великой Отечественной войны и где начали появляться аттракционы.