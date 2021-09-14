В райисполкоме объяснили, почему предприниматели собирают деньги на благоустройство дворовой площадки в Слуцке

Во вторник, 7 сентября, на сайте Слуцкого райисполкома появилось объявление, что предприниматели решили собрать средства на благоустройство универсальной площадки в одном из дворов города. На эту же площадку собирали деньги на субботнике 2 июля.

Тема стала муссироваться в соцсетях. Люди спрашивали, куда ушли деньги, собранные на субботнике. «Кур'ер» узнал в Слуцком райисполкоме, кто и почему просит предпринимателей поучаствовать в сборе средств.

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О чём вообще речь

В организациях и учреждениях Слуцкого района 2 июля прошёл субботник на рабочих местах. На сайте райисполкома было заявлено:

«Заработанные на субботнике деньги будут направлены на финансирование работ по устройству покрытия на существующих универсальных площадках, расположенных на внутридворовых территориях в г. Слуцке по улице Пионерская, 44 и по улице Зелёная, 7».

Через 2 месяца, 7 сентября, на сайте Слуцкого райисполкома появилось объявление от имени отдела экономики:

«В связи с принятым на Совете по развитию предпринимателей решением о благоустройстве детской площадки силами малого и среднего бизнеса, просим принять активное участие в сборе средств для финансирования работ по устройству покрытия на площадке по улице Пионерской, 44».

Что это за площадки

Универсальные площадки, на которые собирали деньги на субботнике 2 июля, расположены во дворах дома № 44 на улице Пионерской и дома № 7 на улице Зелёной в Слуцке.

Эти площадки огорожены, оборудованы футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Как видно на фото, покрытия нет, вместо него просто грунт. Вокруг заборов стоят скамейки, с которых можно, например, смотреть дворовые соревнования.

Предпринимателей просят поучаствовать в сборе денег на благоустройство именно площадки на улице Пионерской.

Скриншоты объявлений появились в различных местных сообществах в соцсетях и сайтах. Информация подавалась так, будто бы власти сначала собирали деньги на субботнике, а потом на эти же нужды попросили «скинуться» предпринимателей. «Кур'ер» выяснил в Слуцком райисполкоме, как обстоят дела на самом деле.

Что сказали в райисполкоме

Татьяна Ильяшенко, начальник отдела экономики Слуцкого райисполкома, объяснила «Кур'еру»:

«Есть совет предпринимателей при Слуцком райисполкоме. И предприниматели, которые входят в этот совет, выразили желание своими силами оборудовать одну из площадок. Инициативу выдвинули именно они сами».

На вопрос, пойдут ли деньги, собранные на субботнике, на благоустройство второй площадки по улице Зелёной, Татьяна Юрьевна ответила:

«Ещё пока не насобиралась эта сумма. Даже малая часть этой суммы. Субботник был объявлен, но особой активности, чтобы так уже перечисляли люди средства, нет. Но собираем».

«Кур'ер» не владеет информацией, какие конкретно суммы нужны на обустройство площадок.

В ТЕМУ. Сейчас в Слуцком районе, как и во всей Минской области, проходит месячник по наведению порядка на земле и благоустройству населённых пунктов.

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