На центральной площади Слуцка каждое утро собираются голуби. Узнали, зачем они это делают

В редакцию «Кур'ера» позвонил местный житель и рассказал, что он обратил внимание на забавный для него факт. Мужчина заметил, что много лет каждое утро на центральную площадь слетается стая голубей. Птицы что-то клюют, а что — непонятно, ведь есть только тротуарная плитка, никаких семян или растений не видно.



Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся и председатель Слуцкого районного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», скорее всего, голуби заглатывают мелкие камешки, которые нужны им для пищеварения. Но надо понаблюдать за птицами. Никаких насекомых на площади не будет.

Тамара Коледа рассказала, что осенью птицы питаются семенами горца птичьего. В народе его называют «травушка-муравушка». Он растёт повсеместно, часто во дворах. Сейчас можно увидеть стаи городских птиц, которые сидят на лужайках и что-то едят.

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«Весной и летом мы не замечаем голубей. Они собираются вместе ближе к осени, образуют стаи. Так им легче найти корм, вместе теплее. Птицы находят убежища там, где есть открытые чердаки. Ничего особенного в этом нет, — сказала директор Слуцкого ЭБЦУ. — Большие стаи есть в микрорайонах „Чехова“, „Сахарный“, в районе вокзала».